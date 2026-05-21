Първият трофей с "Ал Насър" разплака Роналдо, вече има 973 гола

Роналдо е фаулиран в мача. Снимка: Ройтерс

След 3 г. и половина чакане Кристиано Роналдо най-накрая спечели трофей с "Ал Насър", а това го накара да да се разплаче от радост.

В последен кръг от шампионата на Саудитска Арабия тимът на 41-годишната португалска мегазвезда би у дома 4:1 "Дамак", за да завърши на върха и да спечели титлата с 2 т. повече от "Ал Хилал". За "Ал Насър" тя е първа от 2019 г.

Кристиано вкара 2 от попаденията и така вече има 973 в кариерата и се приближи до мечтата за 1000.

Роналдо не бе печелил нищо на клубно ниво от 2021-а, когато с "Ювентус" взе купата на Италия.

В последния кръг в Саудитска Арабия националът Марин Петков игра цял мач на добро ниво като ляв бек за "Ал Таавун" при загубата 0:2 като гост на "Ал Хазем". Отборът на първенеца с "Левски" (юношата на "сините" игра за тях през първата част от сезона) завърши 6-и и ще участва във второто ниво на Шампионската лига на Азия.  

