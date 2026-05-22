Цолов: За да станеш шампион, трябва късмет, но аз знам как се постига

Никола Цолов е начело в класирането на Формула 2 два кръга след началото на сезона. Българският пилот на “Кампос рейсинг” спечели основното състезание в Австралия и спринта в Маями и е с точка пред Габриеле Мини (Ит) и шампиона във Формула 3 Рафаел Камара (Бр).

През този уикенд Формула 2 отново ще бъде на ново място - за първи път в Канада на легендарната писта “Жил Вилньов” в Монреал. Въпреки че още е много рано, Цолов трябваше да отговаря на въпроса как оценява шансовете си за титлата.

“Разбира се, да станеш шампион, е много трудна задача и трябва всичко да ти се получава по едно и също време. В същото време е задължително и да имаш късмет в определени ситуации. Но аз се борих за титла миналата година, а преди това съм печелил шампионат и знам как се постига подобно нещо. Сезонът едва започва, но казано честно, не съм очаквал да бъда начело. Обаче това е най-добрата позиция за атака на титлата. Силният старт на сезона показва, че в целия отбор работим по правилния начин, а това ме прави щастлив”, коментира Българския лъв, вицешампион във Формула 3.

