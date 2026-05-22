"Левски" и ЦСКА отново държат трофеите у нас след 20 г. (инфографика)

През миналия век, а и в началото на настоящия с право се смята, че силни “Левски” и ЦСКА означават силен национален отбор. С времето тази дъвка тотално изгуби вкуса си заради тоталното навлизане на чужденци в клубния ни футбол и оформянето на легионерния хегемон “Лудогорец” (14 титли поред + 4 купи).

В сряда вечерта ЦСКА мина през трилъра на дузпите срещу "Локо" (Пд), за да успее да се добере до 22-ия си трофей от турнира за купата на България. Това се случи 18 дни след като големият съперник “Левски” за първи път от 2009-а стана шампион и спря серията на “Лудогорец”.

Така след точно 20 г. “сини” и “червени” отново държат двете най-ценни отличия във футбола ни и в същия ред.

През 2006 г. “Левски” за първи път стигна до златните медали в първенството под ръководството на Станимир Стоилов. ЦСКА с треньор Пламен Марков пък победи във финала на купата на България “Черно море” с 3:1.

Връщането на това статукво обаче по никакъв начин не означава нищо добро за националния ни отбор, както гласи споменатото в началото правило.

“Левски” и в по-голяма степен ЦСКА успяха да детронират “Лудогорец”, който миналата година записа дубъл благодарение на това, че привлякоха близки като качества гастарбайтери на фона на поизморилите се от постоянните успехи такива в Разград.

Докато на “Герена” все пак своя солиден принос за титлата дадоха вратарят Светослав Вуцов, капитанът Георги Костадинов и Кристиян Димитров, от “червените” не може да бъде откроено нито едно българско име, символ на успеха - купата на България.

От тримата левскари първият не желае да пази в държавния ни тим, твърдейки, че в щаба има лошо отношение към него, вторият приключи кариерата си в националния, а след последния мач от сезона и тази въобще. Така остава само защитникът Димитров.

Тук трябва да се добави "синият" юноша Марин Петков, който след силен първи дял на кампанията бе продаден в Саудитска Арабия.

Всъщност за всяко едно младо българско момче с данни е строго препоръчително при възможност да се качва на самолета и да търси развитие другаде. Особено на пренаселеното от знайни и незнайни (по-често) чужденци в нашето първенство.

С титлата на “Левски” и купата на ЦСКА пък бе сложен край на още една серия в клубния ни футбол.

В последните 19 г. - след 2007-а насам, поне един от трофеите у нас (не броим този за суперкупата) ставаше притежания на провинциален отбор (виж графиката долу).

За последно софийски отбори държаха двете отличия през 2007 г., като в случая това бе един. Тогава под ръководството на Мъри Стоилов “Левски” стана шампион за втори път поред, а купа грабна след 1:0 над “Литекс”.

Дългата серия за присъствие на извънстолични отбори сред лауреатите, разбира се, стана факт благодарение на “Лудогорец”. Той все пак в момента държи един трофей - този за суперкупата.