Интерес към Хулио Веласкес в Италия и Франция след титлата с "Левски"

Извелият "Левски" до първа титла от 17 г. Хулио Веласкес е обект на интерес за няколко клуба от италианския и френския елит.

Това съобщи италианския журналист Матео Морето.

Веласкес работи на Ботуша през 2018 г., когато имаше кратък и неуспешен престой начело на „Удинезе". Сега обаче акциите на испанеца се вдигнаха до небесата заради силното представяне на „сините" у нас и в евротурнирите, където те спряха в последния кръг преди основната фаза на Лигата на конференциите.

Веласкес наскоро преподписа с „Левски" до 2028 г. и ръководството държи испанецът да продължи на "Герена". Въпросът е дали няма да се появи изкушаващо за него предложение.