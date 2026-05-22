Треньорът на Англия шокира със състава за световното

Селекционерът на Англия Томас Тухел шокира, оставяйки извън състава за световното първенство в Северна Америка някои от най-големите звезди. Извън списъка от 26 футболисти останаха Фил Фодън, Коул Палмър, Трент Алекзандър-Арнолд, както и бившият капитан Хари Магуайър.

Голямата изненада е вземането на 30-годишния Айвън Тони. Нападателят на саудитския „Ал Ахли" има едва 7 минути за родината на футбола от Евро 2024 насам. Той обаче има 72 гола в 93 мача за клубния си тим оттогава.

Англия е в група L на Мондиала и започва кампанията си на 17 юни срещу Хърватия, а останалите съперници са Гана и Панама.

Пълният състав на Англия:

Вратари: Джордан Пикфорд („Евертън"), Дийн Хендерсън („Кристъл Палас"), Джеймс Трафорд („Манчестър Сити").

Защитници: Рийс Джеймс („Челси"), Езри Конса („Астън Вила"), Джарел Куанса („Байер", Леверкузен), Джон Стоунс („Манчестър Сити"), Марк Гехи („Манчестър Сити"), Дан Бърн („Нюкасъл"), Нико О'Райли („Манчестър Сити"), Джед Спенс („Тотнъм"), Тино Ливраменто („Нюкасъл").

Полузащитници: Деклан Райс („Арсенал"), Елиът Андерсън („Нотингам Форест"), Коби Мeйнo („Манчестър Юнайтед"), Джордан Хендерсън („Брентфорд"), Морган Роджърс („Астън Вила"), Джуд Белингам („Реал", Мадрид), Еберечи Езе („Арсенал").

Нападатели: Хари Кейн („Байерн"), Айвън Тони („Ал Ахли"), Оли Уоткинс („Астън Вила"), Букайо Сака („Арсенал"), Маркъс Рашфорд („Барселона"), Антъни Гордън („Нюкасъл"), Нони Мадуеке („Арсенал").