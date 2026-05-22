Майкъл Карик остава треньор на "Манчестър Юнайтед"

"Манчестър Сити" и Гуардиола официално обявиха раздялата

Пеп Гуардиола сред част от "гражданските" си трофеи. Снимка: "Манчестър Сити"

"Манчестър Сити" официално обяви раздялата с мениджъра Хосеп Гуардиола. Каталунецът прекара 10 години начело на "гражданите", спечелвайки всички големи трофеи. 

„Гражданите" разпространиха в социалните мрежи видео, в което 55-годишният специалист прави равносметка на престоя си и се сбогува с тима от „Етихад".

„Не ме питайте за причините, поради които си тръгвам. Няма причина, но дълбоко в себе си знам, че дойде времето за това. Нищо не е вечно, ако беше, щях да съм тук. Завинаги ще пазя чувствата, спомените и любовта, която изпитвам към моя Манчестър Сити", заяви Гуардиола.

Гуардиола спечели общо 17 трофея със "Сити", от които шест шампионски титли във Виасшата лига, три ФА Къп, пет Купи на Лигата и една Шампионска лига. Последният му мач ще бъде срещу "Астън Вила" в неделя (24 май).

