"Манчестър Сити" и Гуардиола официално обявиха раздялата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Манчестър Сити" официално обяви раздялата с мениджъра Хосеп Гуардиола. Каталунецът прекара 10 години начело на "гражданите", спечелвайки всички големи трофеи.

„Гражданите" разпространиха в социалните мрежи видео, в което 55-годишният специалист прави равносметка на престоя си и се сбогува с тима от „Етихад".

„Не ме питайте за причините, поради които си тръгвам. Няма причина, но дълбоко в себе си знам, че дойде времето за това. Нищо не е вечно, ако беше, щях да съм тук. Завинаги ще пазя чувствата, спомените и любовта, която изпитвам към моя Манчестър Сити", заяви Гуардиола.

Гуардиола спечели общо 17 трофея със "Сити", от които шест шампионски титли във Виасшата лига, три ФА Къп, пет Купи на Лигата и една Шампионска лига. Последният му мач ще бъде срещу "Астън Вила" в неделя (24 май).