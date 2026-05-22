Италианец от щаба на България пое "Марица"

Италианският специалист Даниеле Турино е новият старши треньор на женския волейболен шампион „Марица" (Пловдив). Той вече подписа своя договор и заменя на поста Ахметджан Ершимшек, който изведе „жълто-сините" до две последователни титли и две Купи на България.

Турино притежава сериозен визитка – работил е в италианските клубове „Пиемонте", „Асти Волей", „Киери Волей", „Бергамо Волей" и „Леняно", бил е асистент в националния тим на Словения, а през изминалия сезон помагаше на Марчело Абонданца в турския гранд „Фенербахче". Двамата с Абонданца ще продължат съвместната си работа и в женския национален отбор на България.

„Приех заради проекта, който съчетава млади и опитни състезателки, а условията в Пловдив са страхотни. Имаме отлична база в зала „Строител". В кариерата си над 15 години съм развивал млади таланти в Италия. За мен най-важна е техниката, затова ще наблегна на този компонент и на тактиката, за да изградим силен характер на тима", сподели Турино пред клубната медия.

От ръководството на „Марица" пожелаха успех на новия наставник за предстоящия сезон.