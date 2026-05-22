Майкъл Карик остава треньор на "Манчестър Юнайтед"

Ръководството на „Манчестър Юнайтед" официално потвърди, че Майкъл Карик остава постоянен мениджър на отбора с договор за още две години – до лятото на 2028-а. 44-годишният специалист пое поста като временен вариант през януари след раздялата с Рубен Аморим и записа впечатляващите 11 победи в 16 мача. Под негово ръководство „червените дяволи" подобриха драстично играта си, завършиха на трето място във Висшата лига след успех с 3:2 над „Нотингам Форест" в последната среща и си осигуриха завръщане в Шампионската лига.

„Да ръководя този специален клуб ме изпълва с гордост. През последните пет месеца играчите показаха сплотеност и решителност. Време е да продължим напред заедно, защото „Манчестър Юнайтед" и нашите фенове заслужават да се борят за най-големите отличия", сподели Карик