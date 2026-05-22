Българските пара атлети с две първи места на силния турнир Гран при Нотвил 2026

Ружди Ружди и Йоанна Михайлова триумфираха на престижния турнир от сериите Гран При по пара лека атлетика в Нотвил, Швейцария.

България участва с трима състезатели – Ружди Ружди (клас F55, клуб „Даниела Тодорова") на гюле, Йоанна Михайлова (клас Т47, клуб „Паралимпик НСА") на 200 и 400 м, и Стефан Виет (клас F53, клуб „Единство и инклузия") на диск!

Ружди спечели първо място по безапелационен начин с резултат 12:40 м. Ружди е един от най-титулуваните участници в това състезание със своите две паралимпийски титли, една вицепаралимпийска титла, шест световни и шест европейски титли. Ружди е и настоящият световен рекордьор с резултат 12:94 м от Световното първенство в Ню Делхи миналата година. Ружди от самото начало работи с Радостин Тодоров, с когото са изградили отличен тандем за медали!

Йоанна също финишира първа на 400 м много пред съперничките си с много силен личен резултат от 60:73 сек. Вчера Йонна завърши трета на 200 м отново с личен резултат от 27:40 сек. Йоанна тренира от една година с изтъкнатия треньор Евгени Игнатов, който допринесе за успехите на един най-успешните ни пара атлети Християн Стоянов.

По-рано през деня Стефан Виет също подобри личния си резултат на диск с 11,18 м в своя клас и се класира на пето място! Той се подготвя под ръководството на Радослав Костов, който има богат опит с работа с паралимпийци.

Много се гордеем с техните успехи и им пожелаваме да са здрави и да имат сили! Пътят към Лос Анджелис е открит!