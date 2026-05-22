Обявиха с какви ски ще кара вече Алберт Попов

Официално стана ясно с каква марка ски и обувки ще кара вече българската звезда Алберт Попов.

"Още една легенда се присъединява към отбора на Nordica.

Българският скиор от световната купа Алберт Попов официално е част от семейството.

Неговата умопомрачителна победа в Мадона ди Кампильо през 2025 г. показа на света на какво е способен. А упоритата му работа на всяка крачка от пътя я затвърди.

Но сега е време да покажем на света още повече", написаха от Nordica.

Това е италианска компания за производство на продукти за зимни спортове, специализирана в алпийските ски. Базирана в Джавера дел Монтело, в момента Nordica е подразделение на Tecnica Group, след като беше закупена от Benetton през 2003 г.

В предишните 15 г. Алберт караше с HEAD.