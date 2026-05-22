Никола Цолов започна с трето място в Канада

Никола Цолов даде трето време в единствената тренировка на пистата "Жил Вилньов" преди състезанието за Голямата награда на Канада във Формула 2.

В Монреал българският пилот на "Кампос Рейсинг" демонстрира много добра скорост и избра да запази гумите си в края на заниманието, като завъртя само 20 обиколки.

По-добро време от Цолов постигнаха само съотборниците в "Родин Моторспорт" Алекс Дън и Мартин Стенсхорн, които обаче направиха по 25 обиколки. Ирландецът даде най-добрия резултат от 1:22.524 минути, което бе с едва 12 хилядни от секундата по-добър резултат от този на норвежеца.

В 21часа българско време предстои ново изпитание за пилотите във Формула 2, които ще участват в квалификацията, определяща реда на стартиране в утрешното спринтово състезание и неделния редовен старт.