Никола Ибришимов коментира откриването на световното по БНТ, Стефан Георгиев - финала

Българската национална телевизия ще излъчи на живо по БНТ 1 и БНТ 3 всички 104 мача от световното първенство по футбол това лято, съобщиха от медията.

Най-големият футболен форум на планетата ще се проведе между 11 юни и 19 юли в Съединените американски щати, Канада и Мексико. По традиция обществената телевизия ще предложи богата студийна програма, която ще дообогати преживяването на футболните фенове – със

специални предавания, анализи, коментари и преки включвания

от мястото на събитието.

Всяка сутрин от 12 юни до края на шампионата зрителите ще научават всичко най-интригуващо от изминалата нощ в предаването "Начален удар". В делничните дни то е с начален час 9,10 и с продължителност 50 минути, а през уикендите е от 10,30 до 11,00 ч по БНТ 1.

Три от лицата на дирекция "Спорт" на БНТ ще се редуват като водещи на "Начален удар" – Тереза Мутафчиева, Павела Апостолова-Сеганов и Моника Симеонова. Те ще представят новините около предстоящите мачове на следващия ден, както и ще запознават зрителите с нестандартни гледни точки и виждания за световното първенство на известни личности извън света на футбола – певци, актьори, общественици, журналисти. Допълнителен пъстър оттенък ще придават и популярни у нас лица от социалните мрежи, познаващи в детайли играта.

Студийната програма "Трето полувреме" – запазена марка на БНТ, ще предложи задълбочени анализи и коментари. Общо

56 пъти водещите Илиян Енев и Радостин Любомиров ще са събеседници

на зрителите в удобните за зрителите часове.

Екипи на БНТ ще следят всичко най-вълнуващо от мястото на събитието в САЩ, Канада и Мексико. В началото на шампионата в южните щати и Мексико ще бъдат Бюлент Мюмюнов и операторът Николай Балкански. От Източното крайбрежие ще предават Моника Симеонова и операторът Станислав Златев. На запад любопитните истории ще бъдат разказвани от Виктория Георгиева и оператора Асен Цветков. След края на груповата фаза предстои ротация на екипите. Тогава от мястото на събитието ще предават Тереза Мутафчиева и Стефан Георгиев, който ще изпълнява и коментаторски функции.

От стадионите зрителите ще чуят познати гласове. Освен Стефан Георгиев - и на Ивайло Ангелов, Никола Ибришимов и Илиян Енев. Коментатори на двубоите в ефира на обществената телевизия ще бъдат още Борислав Борисов, Калин Гугов, Борил Гочев, Тодор Георгиев, Любослав Лозанов, Бюлент Мюмюнов и Павел Колев. Калин Гугов, Никола Ибришимов, Стефан Георгиев, Ивайло Ангелов

Откриващият мач между Мексико и Република Южна Африка на 11 юни ще бъде коментиран от Никола Ибришимов, репортер на място ще бъде Бюлент Мюмюнов, а водещ на студиото ще бъде Илиян Енев.

Финалът на 19 юли ще бъде коментиран от Стефан Георгиев, репортери на терен тогава ще бъдат Никола Ибришимов и Тереза Мутафчиева, а водещ на студиото ще бъде Радостин Любомиров.

Световното първенство по футбол през лятото на 2026 г. ще бъде най-голямото в историята. За първи път то ще се проведе в три страни – Съединените американски щати, Канада и Мексико, като форматът на турнира е увеличен. Сега в него ще участват 48 държави, а

мачовете ще са значително повече

в сравнение с последния мондиал в Катар преди четири години. Тогава двубоите бяха 64, а сега зрителите ще могат да се насладят на 104 срещи.

Предстоят три церемонии по откриване на турнира – в Мексико Сити, Торонто и Лос Анджелис, като това са градовете, в които първите си мачове ще изиграят страните домакини.

За първи път на почивката на финала ще има музикални изпълнения по примера на "Супербоул" и паузата няма да бъде стандартните 15 минути, а ще продължи половин час.

Световното първенство ще има своите три талисмана – лоса Мейпъл от Канада, ягуара Саю от Мексико и белоглавия орел Клъч от САЩ. Официалната топка на първенството се казва Трионда. Певицата Шакира пък се завръща и отново ще има дейно участие, след като записа една от официалните песни на световното първенство. Феновете едва ли са забравили емблематичната песен Waka Waka, която беше химнът на турнира през 2010 г. в Южна Африка.

Първият мач ще бъде в Мексико Сити и ще противопостави Мексико и Република Южна Африка, като любопитното е, че същите две страни откриха и световното първенство през 2010 г.