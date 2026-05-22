За юбилея от титлата и създаването си "Берое" изпадна

Навръх 40-годишния юбилей от първата си и единствена титла на България "Берое" изпадна от елита на футбола ни. Старозагорци загубиха с 0:3 гостуването на "Ботев" във Враца и така, ако вземат лиценз ще ритат на второто ниво от следващия сезон. Тази година "Берое" отбелязва и 110 години от създаването си.

Варненският "Спартак" успя да се спаси, след като отупа с 3:0 "Локо" (София) след хеттрик на внука на наставника си Гьоко Хаджиевски - Георг Стояновски.

"Спартак" избегна дори плейофа за оставане, след като изпадналият "Добруджа" удържа 1:1 при гостуването на "Септември". Бертран Фурие пропусна дузпа за столичани, които сега трябва да играят с втория от Втора лига, за да запазят мястото си.