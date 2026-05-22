Александър Везенков отново на финал в Евролигата

Александър Везенков получи нов шанс да спечели титлата, която напълно заслужава, но все още не притежава.

Българската звезда в баскетбола се класира за финала в Евролигата, след като “Олимпиакос” победи 79:61 шампиона “Фенербахче” в Атина. Двубоят от полуфиналите се игра в залата на вечния враг “Панатинайкос”.

Везенков бе сравнително тих в началото и дълго време срещу името му стояха едва две точки, но избухна в третата част, за да напомни, че е най-полезният играч на редовния сезон и най-добър сред реализаторите в турнир №1 на Стария континент преди финалната четворка.

Лидерът на гръцкия отбор завърши с общо 16 точки и 5 борби. Само с точка повече за победителите отбеляза американецът Алек Питърс. Воденият от старши треньора Георгиос Барцокас тим стигна до аванс от 20 точки в началото на третата част.

За Везенков това бе мач №303 в Евролигата и по този показател той е начело от всички баскетболисти във финалната четворка.

Съперник на “Олимпиакос” ще бъде испански отбор, тъй като във втория полуфинал играят “Реал” (Мадрид) и “Валенсия”. Точно “Валенсия” направи невероятен обрат от 0:2 в плейофа и остави “зелените” от “Панатинайкос” без възможност да играят пред своята публика.

“Олимпиакос” за последен път спечели Евролигата през 2013 г. “Червено-белите” от Пирея стигнаха до финала и преди 3 години. Тогава в Каунас “Реал” обаче спечели инфарктно 79:78 с кош на испанската легенда Серхио Юл само 3,1 секунди преди края на мача.

Финалист в първите две издания на този турнир, когато бе за купата на европейските шампиони, бе българският “Академик”. В мачовете за титлата през 1958 и 1959 г. обаче столичният отбор губи от съветския АСК “Рига”.