Радев: Пепи Еврото, почернени родители, катастрофи...

Нургюл Салимова взе злато на престижен турнир в Букурещ

Нургюл Салимова

Българската шахматистка Нургюл Салимова спечели златния медал при жените на престижния шахматен турнир Grand Prix в Букурещ, пише Евроком. С поредното си впечатляващо представяне младата ни надежда затвърди мястото си сред най-силните състезателки в световния шахмат и отново накара България да се гордее.

По време на турнира Салимова демонстрира отлична концентрация, стабилна стратегия и изключителна психика в решаващите партии. Тя успя да се наложи срещу силна международна конкуренция и заслужено стигна до първото място. Победата ѝ идва след серия от силни участия през последните години, които я превърнаха в едно от най-разпознаваемите имена в българския спорт.

Нургюл Салимова продължава да вдъхновява младите шахматисти у нас със своя талант, трудолюбие и постоянство. Макар да е все още млада, тя вече има зад гърба си редица престижни отличия и участия на най-високо международно ниво. Специалистите са категорични, че бъдещето пред нея е повече от обещаващо.

