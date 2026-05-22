Никола Цолов четвърти в квалификацията в Канада

Никола Цолов четвърти в квалификацията в Канада

Никола Цолов зае четвърто място в квалификацията за кръга от Формула 2 в Канада. 

Сесията на легендарната писта "Жил Вилньов" бе прекъсвана два пъти заради инциденти с Оливер Гьоте (Гер) и Тасанапол Интрапувашак (Тайл). При втория червен флаг бе провалена бързата обиколка на нашия пилот на "Кампос рейсинг". После обаче водачът в генералното класиране успя да подобри времената си. 

На първа позиция е Лоренс ван Хупен (Нид), следван от Рафаел Камара (Бр) и Александър Дън (Ирл).

В спринта в събота първите 10 от квалификацията ще стартират в обратен ред. 

