Голям обрат за България от 0:2 до 3:2 срещу Сърбия в Полша

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българските национали по волейбол направиха голям обрат срещу Сърбия на приятелския турнир Silesia Cup в Полша.

Нашите изоставаха с 0:2, но спечелиха с 3:2 (24:26, 21:25, 25:20, 25:19, 15:12). Голяма заслуга за победата има Денислав Бардаров, който завърши с 21 точки. В решителните моменти от мача посрещачът на турския "Халкбанк" караше съперниците да се чувстват безпомощни. Това е вторият ни успех в турнира след 3:1 над Украйна в сряда.

През цялото време двубоят беше равностоен. В първия гейм нашите допуснаха изоставане, обърнаха резултата, но накрая Сърбия спечели с 26:24. Втората част от начало вървеше по-успешно за съперника, който поведе с 18:11. Българите стигнаха до 20:23, но не успяха да изравнят резултата.

От този момент отборът, воден от Джанлоренцо Бленджини, започна да ръководи мача по свой вкус. Световните вицешампиони не оставиха никакви шансове на съперника. Дори в моментите, когато изоставахме, не се усещаше напрежение. Мартин Атанасов (втори по резултатност 18 точки, също посрещач) и Бардаров натрупаха много силни минути. Центърът Илия Петков и диагоналът Димитър Димитров записаха по 12 т.

Утре е последният ни мач на турнира срещу домакина Полша.