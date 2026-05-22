Ясен Петров си тръгва от "Добруджа"

Бившият национален селекционер Ясен Петров, който пристигна в "Добруджа" през зимата с мисия да го спаси от изпадане, но не успя, си тръгва от Добрич.

"Бяхме на крачка от това да запазим мястото си в елита. Продължаваме си по пътя. Не съжалявам за нито един миг. Знаех, че е трудно. Желая всичко най-добро на Добруджа.

Нямахме добри условия за работа. Трябваше са тренираме извън града. Това влияе върху качеството ни на игра. Отборът има шансове за развитие при добро финансиране.

Пропуснахме много мачболи. В един момент си помислихме, че нещата ще станат по-лесно. След това беше изключително трудно да се върнем. Няма лош опит. Бяхме поставени под страшно напрежение, всяка грешка се наказва. Нямаше отбор, който да ни е надиграл категорично.

Жаден съм да работя. С нетърпение чакам следващото предизвикателство. Ще му се отдам по същия начин", заяви Пловдивския Джанини след 1:1 със "Септември" в последния кръг.