Лукас Подолски приключва кариерата си

Световният шампион с Германия от 2014 г. Лукас Подолски обяви, че се оттегля от професионалния футбол.

40-годишният нападател ще изиграе последния си мач за полския „Гурник" (Забже) в събота. Преди това в кариерата си роденият в Полша германец е играл за „Кьолн", „Байерн", „Арсенал", „Интер", „Галатасарай", „Висел" (Кобе) и „Анталия".

Подолски вече има успешен бизнес извън терена, но няма да се откъсне напълно от футбола. Предстои той да придобие пълната собственост над настоящия си клуб „Гурник Забже". Освен това легендарният нападател основа лига по футбол на закрито заедно с Матс Хумелс, притежава верига за бързо хранене в Германия и развива собствена марка за дрехи.