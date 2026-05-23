Наказания преместиха Никола Цолов на първа редица в Монреал

Никола Цолов ще стартира от първа редица в Гран при на Канада от Формула 2, след като двама от съперниците му получиха наказания.

Българинът даде четвърто време в квалификацията, но след нея първо Рафаел Камара получи 3 места наказание за препречване на Алекс Дън. След това и Дън получи същата санкция за действията си срещу Рафа Виягомес.

Така Цолов стана втори и ще потегли до лидера Лорънс ван Хьопен, който спечели първи полпозишън за "Трайдънт" от 2024 г. насам.

Стюардите изтриха и най-добрите обиколки на Оливер Гьоте и Тасанапол Интрапрувашак, но те са назад в класирането.

