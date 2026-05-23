Любители и професионалисти ще надбягват себе си в София

Фенове на бягането се събират в столичния район "Младост" на 14 юни за едно от най-масовите и обичани спортни събития в София. Любители и професионалисти се включват в надпреварата на 5 и 10 километра под мотото "Надбягай себе си". Фокусът не е върху съревнованието с останалите, а върху личното постижение, преодоляването на собствените граници и чистата радост от активното движение.

Миналата година Decathlon Run събра над 1500 ентусиасти, а сега се завръща, за да докаже, че спортът е за всички - на стартовата линия рамо до рамо застават както хора, които правят своите първи спортни крачки, така и опитни бегачи, участвали в световни маратони.

Всеки участник, който пресече финалната линия, ще бъде отличен със специален медал в знак на уважение към положените усилия. В допълнение към основните дистанции организаторите подготвят и специална изненада за най-малките участници с идеята да насърчат активното движение от най-ранна детска възраст.