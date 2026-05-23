Джокович минал през много трудни 8 месеца

Навършилият вчера 39 г. Новак Джокович призна, че е преминал през 8 много труден период заради контузии, които са поставили под въпрос участието му на "Ролан Гарос". 24-кратният шампион от "Големият шлем" разкри, че е играл в Рим не готов (изгуби от 20-годишния хърватин Дино Прижмич), а просто за да усети адреналина и да тества силите си.

След позитивни тренировки в последните 10 дни обаче, сръбският тенисист е готов за битка. На старта на „Ролан Гарос" Ноле се изправя срещу французина Джовани Мпечи Перикар утре вечер.