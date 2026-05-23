Епидемията от ебола в ДР Конго може лиши националния отбор от участие в световното

Националният отбор на ДР Конго може да бъде отстранен от световното първенство по футбол поради епидемията от ебола в страната, съобщава ESPN, цитирана от БТА.

Според Андрю Джулиани, изпълнителен директор на работната група на Белия дом за мондиала, отборът трябва да бъде под карантина в Белгия, където тренира и планира да играе приятелски мачове. В противен случай може да му бъде забранено да влезе в страните домакини на световното.

„Ясно заявихме на ДР Конго, че трябва да бъдат под карантина 21 дни, преди да могат да пътуват до Хюстън на 11 юни", каза Джулиани.

„Уведомихме правителството, че отборът трябва да бъде под карантина или рискува да му бъде забранено да влиза в САЩ. Не може да бъде по-ясно. Искаме да гарантираме, че тази болест няма да влезе в САЩ или да се доближи до границите ни", добави той.

Националният тим на ДР Конго отмени тренировъчния си лагер в Киншаса поради епидемията от ебола в страната и реши да го премести в Белгия.

В груповата фаза на световното първенство той ще се изправи срещу Португалия, Узбекистан и Колумбия. Планирано е да изиграят два мача в САЩ и един в Мексико. Турнирът ще се проведе от 11 юни до 19 юли, а Канада също ще бъде негов домакин.