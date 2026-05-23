Бруно Фернандеш №1 на сезона във Висшата лига

Бруно Фернандеш от „Манчестър Юнайтед" бе обявен за играч на сезона във Висшата лига на Англия. 31-годишният португалец изведе отбора си до третото място и класиране за Шампионската лига, като изравни рекорда от 20 асистенции на Тиери Анри („Арсенал") и Кевин Де Бройне („Манчестър Сити"). Към тях той добави и 8 гола.

Фернандеш спечели наградата в конкуренция с Габриел, Давид Рая и Деклан Райс (от шампиона „Арсенал"), Ерлинг Холанд и Антоан Семеньо („Манчестър Сити"), Морган Гибс-Уайт („Нотингам Форест") и Игор Тиаго („Брентфорд")

Португалецът се утвърди като най-добрия плеймейкър, създавайки рекордните 132 положения - далеч пред втория Доминик Собослай от „Ливърпул" (89). Фернандеш има шанс да подобри рекорда по асистенции утре в последния мач за сезона срещу „Брайтън".