ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Злато за България от световната купа по спортна ги...

Времето София 20° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22904750 www.24chasa.bg

Бруно Фернандеш №1 на сезона във Висшата лига

1004
Бруно Фернандеш Снимка: Ройтерс

Бруно Фернандеш от „Манчестър Юнайтед" бе обявен за играч на сезона във Висшата лига на Англия. 31-годишният португалец изведе отбора си до третото място и класиране за Шампионската лига, като изравни рекорда от 20 асистенции на Тиери Анри („Арсенал") и Кевин Де Бройне („Манчестър Сити"). Към тях той добави и 8 гола.

Фернандеш спечели наградата в конкуренция с Габриел, Давид Рая и Деклан Райс (от шампиона „Арсенал"), Ерлинг Холанд и Антоан Семеньо („Манчестър Сити"), Морган Гибс-Уайт („Нотингам Форест") и Игор Тиаго („Брентфорд")

Португалецът се утвърди като най-добрия плеймейкър, създавайки рекордните 132 положения - далеч пред втория Доминик Собослай от „Ливърпул" (89). Фернандеш има шанс да подобри рекорда по асистенции утре в последния мач за сезона срещу „Брайтън".

Бруно Фернандеш Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Изумих се в колко осъзнат човек се превърна детето Дара (Видео)