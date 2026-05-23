Нападнаха и ограбиха световен шампион във Формула 1

4376
Ален Прост КАДЪР: Екс/@F1BigData

Четирикратният световен шампион във Формула 1 Ален Прост пострада след нападение от маскирани във вилата му в Нион, кантон Во.

Според информация на вестник „Блик" бившият пилот е бил ранен. Един от синовете му е бил принуден да отвори семейния сейф. Нападателите са избягали. 

Няколко маскирани лица нахлуват в имението на семейство Прост. Световният шампион от Формула 1 е бил нападнат от престъпниците. Бил е ранен в главата. Нападателите заплашили останалата част от семейството му, съобщи "Блик".

Все още не е ясно какво точно е било откраднато. Известно е обаче, че Прост поддържа тесни връзки с Haute Horlogerie. От години той работи с марката часовници Richard Mille, която дори му е посветила специална серия, ограничена до 30 бройки. Нито семейството, нито производителят пожелаха да коментират инцидента.

След алармата кантоналната полиция на Во е започнала мащабно издирване. Полиция е претърсила района около Нион. Тъй като разследващите допускат възможно бягство през границата, в издирването е била включена и френската полиция. Досега няма и следа от извършителите.

71-годишният Ален Прост е претърпял само леки телесни наранявания при нападението. 

