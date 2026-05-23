Саръбоюков остана трети на турнира от "Диамантената лига" в Китай

Божидар Саръбоюков Снимка: Startphoto.bg

Божидар Саръбоюков завърши трети в скока на дължина на втория турнир от "Диаматената лига", който се проведе отново в Китай. Най-добрият ни атлет записа 8,29 метра в първия си опит.

В третото си излизане в сектора носителят на всички титли в дисциплината Малтиадис Тентоглу (Гърция) записа 8,46 метра. В петия опит българинът бе задминат и от Тиджай Гейл с 8,32 метра.

На четвърто място на сантиметър след Божидар остана победителят от първия турнир Матиас Фурлани (Италия). Над 8 метра записа и Анвар Анваров от Узбекистан.

