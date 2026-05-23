Злато за България от световната купа по спортна гимнастика в Ташкент

6336
Раян Радков Снимка: facebook.com/p/Българска-федерация-по-гимнастика

Националът Раян Радков спечели златен медал на кон с гривни на световната купа по спортна гимнастика в Ташкент (Узбекистан).

За изпълнението си българинът, който тази година спечели три състезания от италианското първенство, получи най-високата оценка на финала - 13.900 точки, и заслужи титлата. Това е първото отличие за Радков от световна купа.

На финала на земя Димитър Димитров остана на крачка от почетната стълбичка. Състезателят на ЦСКА се нареди на четвърто място с резултат от 13.450 точки.

На халки Даниел Трифонов се класира шести с оценка от 12.400 точки.

