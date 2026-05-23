Верстапен продължава във Формула 1 и догодина

Макс Верстапен Снимка: Ройтерс

Четирикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен ("Ред Бул") потвърди пред нидерландския вестник „De Telegraaf, че ще продължи да се състезава във Формула 1 и през 2027 г., освен ако не се случи нещо напълно неочаквано.

Решението му е повлияно от очакваното преразглеждане на двигателните регулации за догодина. Съотношението между конвенционална и електрическа мощност ще бъде променено на 60-40 в полза на двигателя с вътрешно горене - компромис, който Верстапен определя като стъпка в правилната посока.

Пилотът сподели, че води спокойни разговори и би искал да остане свързан с „Ред Бул" до края на кариерата си, като не изключва и участие в други проекти извън Формула 1.

28-годишният нидерландец изрази силно желание догодина отново да кара в 24-часовото състезание на пистата „Нюрбургринг" с автомобил GT3, стига графикът да не съвпада с уикенд от Формула 1.

