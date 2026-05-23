“Славия” прибира младок от ЦСКА

“Славия” е привлякъл крилото на ЦСКА Илиан Антонов. Младокът, който се пребори с онкологично заболяване, изкара сезона във втория тим на “червените”, като няколко пъти бе викан от Христо Янев в първия тим.

Голмайсторът на ЦСКА II Марк-Емилио Папазов пък ще подпише договор с пловдивския “Ботев”. Папазов се скъса да вкарва във Втора лига, но така и не получи шанс от Христо Янев да се появи и в Първа лига.

От втория състав със сигурност отпадат Симеон Чатов и капитанът Радослав Живков.

ЦСКА ще има сериозни проблеми със селекцията, защото доста от играчите, които са под наем, като тези в “Ботев” (Враца) например, ще се завърнат, но едва ли ще бъдат ползвани от треньорския щаб. Някои обаче като Сейни Санянг направиха доста добър пролетен полусезон.

Със сигурност селекцията трябва да е доста сериозна заради участието в Лига Европа, което започва в средата на юли. И на финала за купата се видя, че в момента няма някакъв сериозен стил, който се налага в отбора, а се разчита главно на индивидуални качества.