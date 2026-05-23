ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арестуваха в Дубай съпруга на британската риалити ...

Времето София 21° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22905392 www.24chasa.bg

“Славия” прибира младок от ЦСКА

764
Илиан Антонов Снимка: ЦСКА

“Славия” е привлякъл крилото на ЦСКА Илиан Антонов. Младокът, който се пребори с онкологично заболяване, изкара сезона във втория тим на “червените”, като няколко пъти бе викан от Христо Янев в първия тим.

Голмайсторът на ЦСКА II Марк-Емилио Папазов пък ще подпише договор с пловдивския “Ботев”. Папазов се скъса да вкарва във Втора лига, но така и не получи шанс от Христо Янев да се появи и в Първа лига.

От втория състав със сигурност отпадат Симеон Чатов и капитанът Радослав Живков.

ЦСКА ще има сериозни проблеми със селекцията, защото доста от играчите, които са под наем, като тези в “Ботев” (Враца) например, ще се завърнат, но едва ли ще бъдат ползвани от треньорския щаб. Някои обаче като Сейни Санянг направиха доста добър пролетен полусезон.

Със сигурност селекцията трябва да е доста сериозна заради участието в Лига Европа, което започва в средата на юли. И на финала за купата се видя, че в момента няма някакъв сериозен стил, който се налага в отбора, а се разчита главно на индивидуални качества.

Илиан Антонов Снимка: ЦСКА

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Изумих се в колко осъзнат човек се превърна детето Дара (Видео)