197-сантиметров защитник от “Лече” викнат при младежите на България

Кристиян Пехливанов Снимка: "Лече"

Селекционерът на младежкия национален отбор Тодор Янчев е изпратил повиквателна за доста интересен футболист. Става въпрос за 19-годишния защитник на юношите на “Лече” Кристиян Пехливанов.

Момчето прави впечатление с ръста си от 197 сантиметра, което си е страхотно за централен защитник. Можел да играе и от дясно, но в по-редки случаи.

Пехливанов е роден 1 ноември 2006 година във Варна, но така и не е ритал топка в България, след като родителите му са се изнесли към Испания още като е бебе.

Той започва в школата на доста известния напоследък “Алкоркон”, който преди време елиминира “Реал” (Мадрид) за купата. От 1 юли 2024 г. е привлечен в “Лече”, където имат нюх към юношите.

