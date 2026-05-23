ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Валентин Илиев фаворит за наследник на Чиликов в "...

Времето София 20° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22905610 www.24chasa.bg

Валентин Илиев фаворит за наследник на Чиликов в "Дунав"

Велизар Маджаров

736
Валентин Илиев

Настоящият старши треньор на втория отбор на ЦСКА Валентин Илиев е фаворит за наследник на Георги Чиликов на поста в "Дунав" (Русе), научи "24 часа". 45-годишният бивш национал води през сезона "червените", които ще завършат на пето място във втора лига.

Чиликов сам реши да напусне Русе, след като вкара отбора в елита.

"Причините не желая да коментирам. Тръгвам си с високо вдигната глава, с чувството на изпълнен дълг и ангажимент към русенци. Договорът ми изтича в края на сезона", заяви Чиликов пред "24 часа".

47-годишният бургаски специалист не крие, че първо иска да си отдъхне от тежкия сезон, но в очакване на нови предизвикателства.

"Не, на този етап нямам предложения. Всички слухове, са спекулации. Нямам идея кой ще поеме от мен щафетата в "Дунав", но му пожелавам успех", добави Чилика.

Валентин Илиев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Обучението на куче водач започва, преди да прогледне (Видео)