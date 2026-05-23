Йонас Вингегор за първи път в розово след голямо катерене

Големият фаворит в обиколката на Италия изчака своя момент.

Изведен отлично от своя отбор Visma по големите изкачвания в 14-ия етап, датчанинът Йонас Вингегор атакува 4,6 км преди финала на 1793 м надморска височина, спечели в Пила и за първи път облече розовата фланелка на лидер.

Така големият фаворит в "Джирото", който може да стане едва осмият с титли в трите големи колоездачни обиколки, води с 2:26 минути пред досегашния №1 в генералното класиране Афонсо Еулалио. Португалецът от Bahrain-Victorius се напъна здраво в последните километри, за да ограничи изоставането си. Трети на 2:50 мин е Феликс Гал (Ав) от Decathlon.

В неделя предстои равен етап до Милано.