Бивш халф на ЦСКА спечели най-скъпия мач във футбола, върна "Хъл" във Висшата лига

Сергей Якирович се ядосва по време на мача. Снимка: Ройтерс

"Хъл Сити" сензационно спечели най-скъпия мач във футбола и след 9 години се завърна в английската Висша лига.

Драмата на "Уембли" се реши в петата минута на допълнителното време, когато вратарят на "Мидълзбро" Сол Брин изпусна топката в краката на Оливър Макбърни.

"Хъл Сити" е воден от бившия халф на ЦСКА Сергей Якирович. Босненецът дори бе спряган за Борисовата градина преди врем, но вече влезе в историята на клуба.

По принцип в плейофа трябваше да играе "Саутхемптън", който би "Мидълзбро",  но бе изхвърлен след шпионския скандал преди този мач. 

