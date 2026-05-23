Бивш халф на ЦСКА спечели най-скъпия мач във футбола, върна "Хъл" във Висшата лига

"Хъл Сити" сензационно спечели най-скъпия мач във футбола и след 9 години се завърна в английската Висша лига.

Драмата на "Уембли" се реши в петата минута на допълнителното време, когато вратарят на "Мидълзбро" Сол Брин изпусна топката в краката на Оливър Макбърни.

"Хъл Сити" е воден от бившия халф на ЦСКА Сергей Якирович. Босненецът дори бе спряган за Борисовата градина преди врем, но вече влезе в историята на клуба.

По принцип в плейофа трябваше да играе "Саутхемптън", който би "Мидълзбро", но бе изхвърлен след шпионския скандал преди този мач.