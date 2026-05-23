"Миньор" на Вили Вуцов във "В" група, "Янтра" играе за елита

Воденият от Валислав Вуцов легендарен тим "Миньор" (Перник) отиде в Югозападната "В" група за следващия сезон, след като падна с 1:2 от първенеца на Втора лига "Дунав".

Дублиращият тим на ЦСКА даде всички шансове на перничани, като разби с 3:0 "Локо" в Горна Оряховица и победа спасяваше "Миньор".

С перничани към "В" група отпътуваха "Севлиево" и "Беласица" (Петрич) или и два от трите тима са в Югозападната "В" група. Това пък се оказа за бившия член на елита "Пирин" (Гоце Делчев), който пък отива в окръжната група.

"Янтра" (Габрово) ще играе в плейофа за място в елита срещу "Септември" (София), като разби "Беласица" у дома и запази точката си аванс пред "Фратрия". През седмицата габровци бяха сериозно ударени, след като областният управител върна решението на общинския съвет за финансирането на клуба.