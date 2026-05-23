"Локомотив" е вторият финалист в Национална баскетболна лига

"Черно-белите" продължават да пишат история с първото си участие сред най-добрите отбори в страната

Локомотив Пловдив е вторият финалист в Националната баскетболна лига след обрат в полуфиналната серия срещу шампиона от последните два сезона Рилски спортист.

В решаващия пети двубой от серията тимът на Асен Николов се наложи с 92:87 и с общ резултат 3-2 победи си осигури място във финалите на НБЛ още в дебютния си сезон в елита.

Пловдивчани изоставаха с 0-2 в серията, но успяха да спечелят три поредни срещи и да елиминират действащия шампион.

След като по-рано през сезона "Локомотив" Пловдив достигна и до финала за Купата на България, "черно-белите" продължават да пишат история с първото си участие сред най-добрите отбори в страната.

На финала БК "Локомотив" ще се изправи срещу Балкан Ботевград. Първите два мача от серията ще се проведат на 25 и 27 май в "Арена Ботевград", а на 30 май от 19,15 часа серията се пренася в Пловдив за мач №3 в зала "Сила".

Клубът вече е пуснал предварителната продажба на билети за двубоя.

