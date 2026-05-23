Везенков: "Реал" има велика история, но ние сме много мотивирани

Българската звезда на гръцкия баскетболен гранд "Олимпиакос" Александър Везенков бе центърът на внимание на срещата с медиите преди финала на Евролигата срещу „Реал" (Мадрид) в Атина утре от 21 ч.

"Реал" е много голям отбор, с велика история, най-много шампионски титли в Евролигата. Ние трябва да сме целенасочени върху нас и да гледаме нашата игра, защото, ако гледаме тяхната игра, само може да загубим. Трябва да сме концентрирани и да дадем всичко от себе си.

Със сигурност ще са много мотивирани. С по-малка ротация ще има повече игрово време за всички. Но пак казвам, че ние трябва да гледаме себе си. Знаем кои сме, знаем колко сме работили и какво трябва да направим.

"Със сигурност помага това, че ще играем пред нашите фенове. В сравнение с 2023 година вече сме различни отбори, с различни хора - и при тях, и при нас. Ние знаем каква е нашата история. В Евролигата не можеш да си помислиш, че си спечелил двубоя. Със сигурност е една мечта да гледаш хората да насят твоя екип и просто всички заедно искаме да се зарадваме накрая", каза Везенков.