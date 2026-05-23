Александра Начева стартира сезона с победа, Радина Величкова покри норматив за световното до 20 г.

Александра Начева започна с победа летния сезон. Състезателката на Стойко Цонов спечели надпреварата на троен скок на международния атлетически турнир "Пловдив" с 13,39 метра.

Начева направи само един опит, след което се отказа заради лошите атмосферни условия. Второто място зае Галина Николова с 12,95 метра, а трета е Дияна Ангелова с 12,84.

Носителката на европейска титла на 100 метра при девойките Радина Величкова покри норматив за участие на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години в Юджийн, Орегон това лято. Възпитаничката на Ива Пранджева се справи с нормата още в сериите на 100 метра, след като записа 11,77 секунди. Нормативът за планетарния форум в САЩ е 11,78 секунди.

Победата в тройния скок извоюва европейският медалист под 23 година Лъчезар Вълчев с 15,82 метра, следван от Кристиан Зафиров с 14,68 и Николай Тодоров с 14,53.