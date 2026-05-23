Никола Цолов остана без точки в спринта в Канада след наказание

Никола Цолов остана без точки в спринта за Голямата награда на Канада във Формула 2.

Българският пилот на "Кампос рейсинг" започна уикенда на пистата "Жил Вилньов" като водач във временното класиране с 2 победи от началото на сезона. Вицешампионът във Формула 3 стартира от 7-а позиция, за кратко стана шести, после осми, но се стигна до инцидент. Мартиниус Стенсхорн (Нор) закачи и счупи едното предно крило на автомобила на Цолов, а заради отпадането на Джон Бенет (Анг) излезе кола за сигурност. Никола се оплака, че норвежецът е променил посоката си на движение по време на спиране. След разглеждане на инцидента обаче Цолов получи 10 секунди наказание и въпреки петото си място на финала е 14-и. Странното е, че 10 секунди отнесе и ирландският камикадзе Александър Дън, който предизвика много по-сериозна катастрофа.

Победата взе Ноел Леон (Мекс), съотборник на Цолов. В неделя е основното състезание и нашият пилот стартира от втора позиция.