Националите вбесиха Бленджини при 0:3 от Полша

Ако съм ви казвал, че играете добре - не играете добре. Моя грешка. Правете, каквото искате.

Това националите по волейбол накараха с представянето си в началото на третата част от последния двубой от турнира "Силезия къп" в Полша, който бе срещу домакините, да каже в момента на афект при прекъсване селекционерът Джанлоренцо Бленджини (резултатът бе 3:9). Нашите паднаха 0:3 (17:25, 17:25, 15:25) и останаха втори след европейския шампион.

В първите си 2 мача България се представи много добре - би 3:1 Украйна и обърна от 0:2 до 3:2 Сърбия. Оставените да почиват по-дълго Алекс Николов, Мони Николов и Алекс Грозданов обаче явно липсваха срещу класния си съперник. Трябва да се отбележи, че и Полша не бе с най-класните си състезатели, но пред родна публика - над 10 000 в залата в Катовице, останалите явно бяха пределно мотивирани да се докажат.

На нашите момчета пък не им се получи играта от първите 2 срещи. Турнирът бе подготовка за започващата следващия месец Лига на нациите.