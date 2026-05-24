Джордж Ръсел спечели втора квалификация в Канада

Джордж Ръсел отново бе по-бърз от съотборника си на пистата в Канада. Снимка: Ройтерс

Джордж Ръсел спечели и втората квалификация в уикенда за Гран при на Канада във Формула 1. 

Британецът от "Мерцедес" потегли от първа позиция в спринта и победи, въпреки че едва не се удари със съотборника си Кими Антонели. Младият италианец бе затворен при опит за изпреварване и мина през тревата. Това доведе до лек скандал по радиото, но от бокса обясниха на Антонели, че тези неща не се обсъждат пред публика.

И за старта в неделя Кими е на втора позиция, а на редицата след "Мерцедес" са световният шампион Ландо Норис и другият пилот на "Макларън" Оскар Пиастри. 

