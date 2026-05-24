Левандовски се сбогува с "Барса" с гол, ясни са изпадащите от Примера дивисион

Шампионът на Испания "Барселона" завърши сезона в Примера дивисион със загуба.

В среща от 38-мия кръг каталунците отстъпиха с 1:3 при визитата си на "Валенсия". Роберт Левандовски се разписа за каталунския гранд в последния си мач за него. Така полският нападател реализира 120-ия си гол за него (във всички турнири за 4 г.)

Вицешампионът "Реал" надви 4:2 "Атлетико" (Билбао) в Мадрид.

"Майорка" би последния "Овиедо" 3:0, но изпадна като 18-и.

"Жирона", който в предходния сезон участва в Шампионската лига, направи 1:1 с "Елче", за да поеме като 19-и към Сегунда дивисион.