Григор Димитров е №14 от активните тенисисти по резултати в "Големият шлем"

Григор Димитров е 14-и от активните тенисисти според представянето си в турнирите от “Големият шлем”. Бившият №3 в света има три полуфинала - на “Уимбълдън” (2014), Australian Open (2017) и на US Open (2019). Димитров няма да участва на “Ролан Гарос”, след като загуби в квалификациите.

№1 е носителят на 24 титли Новак Джокович, следван от Карлос Алкарас, Яник Синер, Стан Вавринка, Данил Медведев, Марин Чилич, Александър Зверев, Каспер Рууд, Стефанос Циципас, Матео Беретини, Кей Нишикори, Тейлър Фриц и Ник Кириос.

