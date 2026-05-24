"Ботев" представя новия треньор след пловдивското дерби

"Ботев" (Пд) ще представи новия си старши треньор Станислав Генчев след дербито от последния кръг от втората фаза в Първа лига срещу съгражданите от "Локомотив" в понеделник.

Мачът ще бъде последен за временния наставник Лъчезар Балтанов начело на "жълто-черните". Балтанов остава в екипа на Генчев, който пристига в Коматево заедно с асистентите си в столичния "Локомотив" Живко Миланов и Йордан Господинов. На хората от досегашния щаб на Балтанов в "Ботев" ще бъде предложено да продължат с втория отбор, който ще се включи в Югоизточната трета лига.

Лицензоносителят Петър Пенчев се връща в школата на клуба. Все още се очаква отговор от крайния бранител Константинос Балоянис за нов договор.

Сигурно ново попълнение в "Ботев" е десния защитник на "Добруджа" Богдан Костов, който идва за заместник на бившия национал Николай Минков.