Кикбоксьор измъчи Усик, но в Гиза украинецът взе 25-ата си победа с технически нокаут

В подножието на Великата пирамида в Гиза (Египет) украинският доминатор в тежка категория на професионалния бокс Олександър Усик бая се озори, но в равностойния мач все пак победи с технически нокаут в 11-ия рунд Краля на кибокса Рико Верхувен от Нидерландия.

В края му Усик прати съперника си в нокдаун, а последвалата поредица от удари доведе до край на мача.

Така украинецът записа победа и в 25-ия си мач и 15-а с нокаут или технически нокаут.

В този мач той бе заложил поясите си на WBC (Световен боксов съвет) и на списание The Ring (линейната титла).

Другите световни титли на Усик в тежка категория (WBA и IBF) не бяха заложени в този мач, тъй като Верхувен няма официален боксов ранг в техните ранглисти, тези организации отказаха да обявят мача като двубой за техните пояси.

До този момент нидерландецът имаше само 1 мач (победа с нокаут) в професионалния бокс. След това в кикбокса е непобеден.