ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кикбоксьор измъчи Усик, но в Гиза украинецът взе 2...

Времето София 14° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22906767 www.24chasa.bg

Кикбоксьор измъчи Усик, но в Гиза украинецът взе 25-ата си победа с технически нокаут

1220
Олександър Усик атакува съперника си. Снимка: Ройтерс

В подножието на Великата пирамида в Гиза (Египет) украинският доминатор в тежка категория на професионалния бокс Олександър Усик бая се озори, но в равностойния мач все пак победи с технически нокаут в 11-ия рунд Краля на кибокса Рико Верхувен от Нидерландия.

В края му Усик прати съперника си в нокдаун, а последвалата поредица от удари доведе до край на мача.

Така украинецът записа победа и в 25-ия си мач и 15-а с нокаут или технически нокаут.

В този мач той бе заложил поясите си на WBC (Световен боксов съвет) и на списание The Ring (линейната титла).

Другите световни титли на Усик в тежка категория (WBA и IBF) не бяха заложени в този мач, тъй като Верхувен няма официален боксов ранг в техните ранглисти, тези организации отказаха да обявят мача като двубой за техните пояси.

До този момент нидерландецът имаше само 1 мач (победа с нокаут) в професионалния бокс. След това в кикбокса е непобеден.

Олександър Усик атакува съперника си. Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Обучението на куче водач започва, преди да прогледне (Видео)