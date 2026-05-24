Ясни всички евентуални съперници на "Левски" и ЦСКА в евротурнирите

Всички евентуални съперници на "Левски" и ЦСКА в евротурнирите вече са ясни.

Уелският ТНС е последният поставен отбор в жребия за първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Там отдавна бяха "Шамрок Роувърс" (Ирландия), КуПС (Финландия), "Дрита" (Косово), "Линкълн Ред Импс" (Гибралтар), "Борац" (Босна), "Кайрат" (Казахстан), "Университатя" (Крайова, Румъния), "Рига" (Латвия), "Клаксвик" (Фарьорски острови), "Флора" (Естония), "Ларн" (Северна Ирландия) и "Петрокуб" (Молдова).

При непоставените при "Левски" са "Интер Клуб д'Ескалейдс" (Андора), "Арарат-Армения" (Армения), "Сабах" (Азербайджан), "Кауно Жалгирис" (Литва), "Сутиеска" (Черна гора), "Дьор" (Унгария), "Иберия 1999" (Грузия), "Флориана" (Малта), "Тре Фиори" (Сан Марино), шампионът на Албания, "Вардар" (Северна Македония), "Витебск" (Беларус) и "Атерт Бисен" (Люксембург).

Преди жребия УЕФА ще раздели отборите в три групи, като ако се падне срещу "Шамрок Роувърс", КуПС, "Дрита", "Линкълн Ред Импс" или "Борац" и го отстрани, "Левски" става поставен във втория квалификационен кръг, където пък сред непоставените ще са "Орхус" (Дания), "Тюн" (Швейцария) и "Мялби" (Швеция). При поставените във втория кръг се прибавят "Цървена звезда" (Сърбия), "Динамо" (Хърватия), "Лех" (Полша), "Целие" (Словения) и "Омония" (Кипър).

В първия квалификационен кръг на Лига Европа последното място при поставените взе "Шериф" (Молдова), който спечели купата на страната. Така прати "Жилина" (Словакия) като евентуален съперник на ЦСКА. Другите са "Войводина" (Сърбия), "Университатя" (Клуж, Румъния), "Алуминий" (Словения), "Дери Сити" (Ирландия) и "Вестри" (Исландия).

След това във втория към поставените се добавят третия или четвъртия в Португалия, "Виктория" (Чехия), "Мидтиланд" (Дания), ПАОК (Гърция), "Андерлехт" (Белгия) и "Бешикташ" (Турция). При успех в първия кръг ЦСКА ще е непоставен при всички обстоятелства.