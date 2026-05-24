Легенди от Висшата лига идват за благотворителния мач на Стилиян Петров в Бургас

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Звездите от английската Висша лига Уес Браун и Якубу Айегбени се присъединяват към благотворителната кауза на Фондация "Стилиян Петров". Двамата отправиха поздрав към българската публика с видеообръщение.

Двамата ще бъдат в Бургас, стадион "Лазур", където на 6 юни от 17:00 ч. предстои благотворителният "Мач на Надеждата".

„Още един благотворителен мач приключи. Момчетата бяха изключителни", сподели Стилиян Петров във видеото, след което легендарният бранител на "Манчестър Юнайтед" Уес Браун и нигерийският нападател Якубу Айегбени с ентусиазъм потвърдиха пристигането си в България: „Бургас, 6-и юни! Ще бъде страхотен ден, страхотно събитие. Всички го очакваме с нетърпение!".

Благотворителният „Мач на Надеждата" ще събере на едно място спортни звезди, обществени личности и артисти, за да обединят усилия за:

Подпомагане на Комплексния онкологичен център в Бургас;

Подкрепа за лечението на легендите Петър Хубчев и Любослав Пенев;

Помощ за пациенти с онкологични заболявания в цялата страна.

Информация за билетите:

Онлайн: В сайта на Eventim.bg;

В партньорската мрежа на Eventim: Бензиностанции OMV, Технополис, Orange, Office 1;

В град Бургас: Физически каси на „Часовника" и на касата на Операта;