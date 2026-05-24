Легенди от Висшата лига идват за благотворителния мач на Стилиян Петров в Бургас

Звездите от английската Висша лига Уес Браун и Якубу Айегбени се присъединяват към благотворителната кауза на Фондация "Стилиян Петров". Двамата отправиха поздрав към българската публика с видеообръщение.
Двамата ще бъдат в Бургас, стадион "Лазур", където на 6 юни от 17:00 ч. предстои благотворителният "Мач на Надеждата".
„Още един благотворителен мач приключи. Момчетата бяха изключителни", сподели Стилиян Петров във видеото, след което легендарният бранител на "Манчестър Юнайтед" Уес Браун и нигерийският нападател Якубу Айегбени с ентусиазъм потвърдиха пристигането си в България: „Бургас, 6-и юни! Ще бъде страхотен ден, страхотно събитие. Всички го очакваме с нетърпение!".
Благотворителният „Мач на Надеждата" ще събере на едно място спортни звезди, обществени личности и артисти, за да обединят усилия за:
Подпомагане на Комплексния онкологичен център в Бургас;
Подкрепа за лечението на легендите Петър Хубчев и Любослав Пенев;
Помощ за пациенти с онкологични заболявания в цялата страна.
Информация за билетите:
Онлайн: В сайта на Eventim.bg;
В партньорската мрежа на Eventim: Бензиностанции OMV, Технополис, Orange, Office 1;
В град Бургас: Физически каси на „Часовника" и на касата на Операта;