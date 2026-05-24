ЦСКА продължи договора на Джеймс Ето’о до 2029 г.

Един от ключовите футболисти на ЦСКА - Джеймс Ето'о, официално продължи договора си с клуба.

25-годишният полузащитник подписа нов дългосрочен контракт с „червените", който ще го задържи на „Българска армия" до лятото на 2029 г.

Камерунецът се присъедини към ЦСКА през 2024-а от "Ботев" (Пд).

Оттогава насам той е изиграл 68 мача във всички турнири, в които е отбелязал 5 гола и е направил 19 асистенции.

Именно Ето'о реализира победната дузпа във финала за купата на България срещу "Локо" (Пд) преди 4 дни.