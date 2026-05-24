Световният ни шампион Иван Иванов отпусна само 1 гейм на словак в Кошице

Иван Иванов Снимка: instagram.com/rafanadalacademy/

Тенисистът ни Иван Иванов започна с убедителна победа участието си в квалификациите на сингъл на турнира на клей от сериите „Чалънджър 50" в Кошице (Словакия) с награден фонд от 56 700 евро.

17-годишният българин, който е световен шампион при юношите за миналия сезон, разгроми представителя на домакините Радован Михалик с 6:0, 6:1 за само 62 минути игра.

Иванов демонстрира пълно превъзходство още от началото на двубоя и загуби едва един гейм по пътя към успеха.

За място в основната схема той ще се изправи срещу победителя от мача между водача в схемата на квалификациите Алафия Айени (САЩ) и Итън Кук (Австралия).

