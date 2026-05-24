Шампионът "Левски" отбеляза 112-ия си рожден ден (Снимки)

Изпълнителният директор на „Левски" Даниел Боримиров, представители на ръководството, представителният отбор, щабът на извелия "сините" до шампионската титла Хулио Веласкес и служители на клуба, ветерани и привърженици поднесоха венци и цветя на Могилката в градинката пред 22-а гимназия в София по случай 112-ата годишнина на футболния клуб.

"Днес е нашият ден. Днес е денят, в който любовта на поколения българи празнува своя рожден ден. Днес нашият „Левски" става на 112. Основан от група млади идеалисти на светлия национален празник, кръстен на Апостола на свободата и орисан на величие.

Днес е ден, в който трябва да си спомним за всички онези личности в историята, които са изградили легендата за този клуб и са го превърнали в символ на чест, достойнство и непримирост.

Днес е ден и за поклон пред най-голямата сила на клуба - публиката. „Синята" общност устоя на всяка буря на времето и не спря да се бори за своя клуб. Тази публика заслужи всички радостни мигове, които изживяхме през този сезон. Уверени сме, че най-доброто тепърва предстои.

Честит празник, Левскари!", написаха от "Герена".