Вдигат парите на военните в международни мисии

Обявиха националите за Черна гора и Молдова, 1 е от шампиона "Левски" и 3-ма от носителя на купата ЦСКА

Александър Димитров Снимка: Startphoto.bg

Селекционерът на България Александър Димитров обяви футболистите, на които ще разчита за предстоящите приятелски мачове с Черна гора (1 юни в Пловдив) и Молдова (на 5 юни в Кишинев) през юни.

За първия, който е на Международния ден на детето, деца до 14 г. ще може да гледат мача безплатно.

Футболистите от Първа лига, на които предстои да играят в баража за участие в Европа, ще се присъединят към лагера на националния тим след изиграването на двубоя.

Димитров не може да разчита на най-важните фигури в селекцията, които са с контузии като капитана Кирил Десподов, Илия Груев, Филип Кръстев, Димитър Митов, както и на Станислав Шопов и Доминик Янков, които също са с проблеми.

За първи път в тима са повикани Петко Панайотов (ЦСКА) и Ефе Али ("Локомотив", Пд). От ЦСКА, който е носител на купата, има още двама в списъка - Иван Турицов и Теодор Иванов. Шампионът "Левски" е представен само от новия си капитан Кристиан Димитров.

Ето и пълния списък с повиканите играчи:

Вратари:

Даниел Наумов ("Ботев", Пд), Мартин Величков ("Локомотив", Сф), Димитър Шейтанов (ЦСКА 1948)

Защитници:

Кристиан Димитров ("Левски"), Андреа Христов ("Визела", Португалия), Теодор Иванов (ЦСКА), Росен Божинов ("Пиза", Италия), Патрик-Габриел Галчев ("Железничар", Босна), Иван Турицов (ЦСКА), Мартин Георгиев (АЕК, Гърция), Християн Петров ("Хееренвеен", Нидерландия), Димитър Велковски ("Арда");

Полузащитници:

Емил Ценов ("Оренбург", Русия), Андриан Краев ("Апоел", Тел Авив, Израел), Берк Бейхан ("Черно море"), Петко Панайотов (ЦСКА), Ефе Али ("Локомотив", Пд), Никола Илиев ("Ботев", Пд), Борислав Цонев (ЦСКА 1948);

Нападатели:

Марин Петков ("Ал Таавун", Саудитска Арабия), Лукас Петков ("Елверсберг", Германия), Тонислав Йорданов ("Кишварда", Унгария), Владимир Николов ("Корона", Полша), Мартин Минчев ("Краковия", Полша), Здравко Димитров ("Амед", Турция), Георги Русев (ЦСКА 1948)

